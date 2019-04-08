Розважалися на природі: у Львові дорослі в лісі загубили дитину

Фото: колаж РБК-Україна

На горе-матір склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків

Дорослі загубили дитину в лісі у Львові - у стані алкогольного сп'яніння вони навіть не помітили, що хлопчик пішов. Інцидент стався в районі Рясне увечері в неділю, 7 квітня, повідомили в прес-службі патрульної поліції.

Правоохоронцям надійшов виклик від очевидців про те, що на вулиці Величковського знаходиться дитина з п'яними дорослими. Малюка наздогнали небайдужі громадяни і зателефонували інспекторам. Офіцери побачили, як з лісу вийшли жінка та чоловік, які за своїми "розвагами" залишили дитину без уваги.

Як з'ясувалося, хлопчику 1 рік і 8 місяців, а жінка дійсно є його мамою, водночас чоловік відношення до дитини не має.

Дорослі в лісі у Львові загубили дитину (фото: google.com/maps)

Їх доставили до відділу поліції і винесли на дорослих постанову за появу в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння. На 35-річну матір також склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.

До відділу поліції прибув батько дитини та забрав хлопчика.

У подальшому справу передадуть до суду.

"Шановні батьки, не залишайте своїх дітей без нагляду!" - нагадали правоохоронці.

Ілюстративне фото: поліція

Як повідомлялося раніше, нещодавно в селі Вараш Рівненської області батько скинув шестирічну дочку з бетонних сходинок. В мережу потрапило відео з камер спостереження. Горе-батько пізніше заявив, що вирішив таким чином "заспокоїти" доньку, яка вередувала.

Також ми писав про те, що в Дніпрі сімейна пара буквально живе в "барлозі" разом зі своєю 2-річною дитиною. За неналежне виконання батьківських обов'язків чоловіка і жінку можуть притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, 3 березня в Дніпрі "відзначилася" ще одна горе-матір - у п'яної жінки довелося забрати однорічну дитину, якій загрожувала серйозна небезпека. 36-річна жінка закрилася у своїй квартирі разом з малюком і увімкнула газ.