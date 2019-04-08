Развлекались на природе: во Львове взрослые в лесу потеряли ребенка

Фото: коллаж РБК-Украина

На горе-мать составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Взрослые потеряли ребенка в лесу во Львове - в состоянии алкогольного опьянения они даже не заметили, что мальчик ушел. Инцидент произошел в районе Рясное вечером в воскресенье, 7 апреля, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Правоохранителям поступил вызов от очевидцев о том, что на улице Величковского находится ребенок с пьяными взрослыми. Малыша догнали неравнодушные граждане и позвонили инспекторам. Офицеры увидели, как из леса вышли женщина и мужчина, которые за своими "развлечениями" оставили малыша без внимания.

Как выяснилось, мальчику 1 год и 8 месяцев, а женщина действительно является его мамой, в то же время мужчина отношение к ребенку не было.

Взрослые в лесу во Львове потеряли ребенка (фото: google.com/maps)

Их доставили в отдел полиции и вынесли на взрослых постановление за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На 35-летнюю мать также составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В отдел полиции прибыл отец ребенка и забрал мальчика.

В дальнейшем дело передадут в суд.

"Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без присмотра!" - напомнили правоохранители.

Иллюстративное фото: полиция

Как сообщалось ранее, недавно в селе Вараш Ровенской области отец сбросил шестилетнюю дочь с бетонных ступенек. В сеть попало видео с камер наблюдения. Горе-отец позже заявил, что решил таким образом "успокоить" дочку, которая капризничала.

Также мы писал о том, что в Днепре семейная пара буквально живет в "берлоге" вместе со своим 2-летним ребенком. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мужчину и женщину могут привлечь к ответственности.

Напомним, 3 марта в Днепре "отличилась" еще одна горе-мать - у пьяной женщины пришлось забрать годовалого ребенка, которому угрожала серьезная опасность. 36-летняя женщина заперлась в своей квартире вместе с малышом и включила газ.