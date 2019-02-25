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Госпитализировали ребенка: в Днепре мать-алкоголичка "отметила" день рождения (фото)

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 17:53
Госпитализировали ребенка: в Днепре мать-алкоголичка "отметила" день рождения (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

У многодетной матери проблемы с алкоголем

В Днепре врачи госпитализировали шестимесячного мальчика из-за ненадлежащего ухода матери-алкоголички. Как сообщает в понедельник, 25 февраля, местный ресурс Dnepr24.com.ua, саму женщину отвезли в отделение полиции для дачи показаний.

Отмечается, что правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир на улице Батумской в Индустриальном районе пьяная женщина не следит за грудным ребенком. 

Патрульные, которые прибыли на место вызова, обнаружили спящую женщину в заваленной хламом квартире, и ребенка в коляске в углу. В квартире стояла вонь, вещи были разбросаны.  

Как выяснилось, мать мальчика напилась в честь дня рождения - ей исполнилось 28 лет.

Ребенок был в грязной одежде. Медики осмотрели малыша и заявили о необходимости забрать его в больницу.

Оказалось, что всего у женщины пятеро детей, причем от троих она отказалась, а одного из детей забрали сотрудники социальной службы. К сожалению, ситуация повторилась и с пятым ребенком - в связи подобным "уходом" его госпитализировали.

 

Фото: dnepr24.com.ua

Как сообщалось ранее, недавно в Кропивницком отец школьницы-подростка разозлился на дочь, которая ему соврала и пошла отмечать день рождение друзей в сауну. Он поехал в частный дом забирать девочку и там ударил топором ее парня

Также мы писали о том, что в Киеве в Подольском районе произошли кровавые разборки между участниками алкопритона, в результате которых двое участников были госпитализированы с ножевыми ранениями, а один с забоями. 

Напомним, в декабре 2018 года в Харькове нетрезвые родители ночью на улице заставляли свою маленькую дочку пить пиво. В итоге ребенок угодил в больницу. 

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