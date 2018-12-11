"Давала пиво, чтобы не вопила": пьяная мать "согревала" годовалую дочь в мороз ночью

Фото: коллаж РБК-Украина

Ребенок попал харьковскую детскую больницу №19

В Харькове произошел вопиющий случай - нетрезвые родители ночью на улице заставляли свою маленькую дочку пить пиво. В итоге ребенок угодил в больницу. Об этом во вторник 11 декабря, сообщила бывшая сотрудница патрульной полиции Харькова Ляна Теремкова на своей странице в Facebook.

Отмечается, что девочке около 1 годика.

В ночное время ее пьяные родители вместе с ней ходили по улицам города и приставали к прохожим. Мама тем временем поила плачущего ребенка пивом.

"В 19 больницу поступила маленькая девочка, забрали у двух бухарей, которые в час ночи лазили с годовалой дочкой по улицам нашего города и смело так до**ывались к гражданам, до тех пор пока один из них не вызвал полицию

Ребенок плакал на руках у так называемого папы, а мама с гордостью рассказывала о методах лечения простуды и снижения температуры у дочки - пиво. Вот она мама! "Я давала ей пиво, чтобы она не вопила..."", - говорится в сообщении.

Также бывшая сотрудница патрульной полиции призвала неравнодушных завезти малышке гостинцы в детскую больницу №19.

Скрин с Facebook-страницы Ляны Теремковой

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