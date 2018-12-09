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Не мог назвать свое имя: в Херсоне госпитализировали подростка под наркотиками

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 17:28
Не мог назвать свое имя: в Херсоне госпитализировали подростка под наркотиками
Иллюстративное фото: (pixabay.com)

За выходные в больницы Херсона доставили минимум двое школьников

В субботу, 8 декабря, на ул. Залаэгерсег, Херсон, был обнаружен пьяный до беспамятства подросток. Предварительно установлено, что школьник находился под воздействием психотропных препаратов. Ребенок был госпитализирован, рассказывает местное издание "Kherson".

Напиться до невменяемого состояния стало традицией не только для взрослых алкоголиков, но и для подростков Херсонской области. На улице Залаэгерсег прохожие обнаружили прямо посреди проезжей части лежащего шестнадцатилетнего подростка. Парень был в полном неадеквате – он не знал, где находится, не помнил, как он сюда попал и не смог сразу назвать свое имя.

Карета "скорой помощи" забрала юного алкоголика в детскую областную больницу.

Медики подозревают, что подросток не только злоупотребил алкоголем, но и принял некое психотропное средство.

Не мог назвать свое имя: в Херсоне госпитализировали подростка под наркотиками

Фото: (kherson.net.ua)

Также в субботу вечером в райцентре Белозерка, что тоже в Херсонской области, была обнаружена пьяной 16-летняя девушка. Она призналась, что выпивала в компании со сверстниками прямо на улице, и немного не рассчитала дозу. Девушка находится на лечении.

Местные жители заявляют, что подобная ситуация возникает в области практически каждые выходные.

Ранее сообщалось, что в Бердянске (Запорожская область) банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных. По словам свидетелей происшествий, в городе действуют две группировки хулиганов.

Таакже в одной из маршруток в Днепропетровской области произошло ЧП, в результате чего медикам пришлось госпитализировать ребенка. Авария произошла на территории Кривого Рога. Девочка ехала в переполненной маршрутке и травмировалась.

РБК-Украина писал, что 7 декабря, в городе Рожище Волынской области школьник принес на уроки пистолет. Инцидент произошел в местном учебно-воспитательном комплексе №4.

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