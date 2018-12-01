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В Днепропетровской области поездка на маршрутке закончилась для школьницы госпитализацией

STYLERЖизнь    01.12.2018 - 11:55
В Днепропетровской области поездка на маршрутке закончилась для школьницы госпитализацией
Фото: (peremogi.livejournal.com)

Девочка не удержалась и ударилась головой

В одной из маршруток в Днепропетровской области произошло ЧП, в результате чего медикам пришлось госпитализировать ребенка. Об этом сообщает Dnepr24.

"Авария произошла на территории Кривого Рога, где девочка ударилась прямо в маршрутке. Как удалось установить, девочка ехала в переполненной маршрутке и травмировалась в тот момент, когда была в салоне транспортного средства", - говорится в сообщении.

Чуть позже журналистам удалось выяснить детали происшествия. Как оказалось, в момент поворота маршрутки, девочка не удержалась, упала и ударилась головой об стекло. Несмотря на случившееся, она пошла в школу, где ее пришлось госпитализировать.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, в Запорожье в одной из маршруток пьяный мужчина разозлил пассажиров невежественным поведением. Он принялся активно защищать водителя, у которого возник конфликт с женщиной.

Мы сообщали, что в Киеве авто снесло пьяного пешехода.

Ранее мы писали, что маршрутчик угрожал расправой за съемку с места ДТП.

Видео: (video.rbc.ua)

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