У Дніпропетровській області поїздка на маршрутці закінчилася для школярки госпіталізацією

Фото: (peremogi.livejournal.com)

Дівчинка не втрималася і вдарилася головою

В одній з маршруток у Дніпропетровській області сталася НП, в результаті чого медикам довелося госпіталізувати дитину. Про це повідомляє Dnepr24.

"Аварія сталася на території Кривого Рогу, де дівчинка вдарилася прямо в маршрутці. Як вдалося встановити, дівчинка їхала в переповненій маршрутці і травмувалася в той момент, коли була в салоні транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше журналістам вдалося з'ясувати деталі події. Як виявилося, в момент повороту маршрутки, дівчинка не втрималася, впала і вдарилася головою об скло. Незважаючи на те, що трапилося, вона пішла в школу, де її довелося госпіталізувати.

Медики діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, в Запоріжжі в одній з маршруток п'яний чоловік розлютив пасажирів хамською поведінкою. Він почав активно захищати водія, у якого виник конфлікт з жінкою.

Ми повідомляли, що у Києві авто знесло п'яного пішохода.

Раніше ми писали, що маршрутник погрожував розправою за зйомку з місця ДТП.

Відео: (video.rbc.ua)