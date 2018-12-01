У Дніпропетровській області поїздка на маршрутці закінчилася для школярки госпіталізацією

Дівчинка не втрималася і вдарилася головою
В одній з маршруток у Дніпропетровській області сталася НП, в результаті чого медикам довелося госпіталізувати дитину. Про це повідомляє Dnepr24.
"Аварія сталася на території Кривого Рогу, де дівчинка вдарилася прямо в маршрутці. Як вдалося встановити, дівчинка їхала в переповненій маршрутці і травмувалася в той момент, коли була в салоні транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.
Трохи пізніше журналістам вдалося з'ясувати деталі події. Як виявилося, в момент повороту маршрутки, дівчинка не втрималася, впала і вдарилася головою об скло. Незважаючи на те, що трапилося, вона пішла в школу, де її довелося госпіталізувати.
Медики діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму.
Нагадаємо, в Запоріжжі в одній з маршруток п'яний чоловік розлютив пасажирів хамською поведінкою. Він почав активно захищати водія, у якого виник конфлікт з жінкою.
Ми повідомляли, що у Києві авто знесло п'яного пішохода.
Раніше ми писали, що маршрутник погрожував розправою за зйомку з місця ДТП.
Відео: (video.rbc.ua)