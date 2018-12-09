Не міг назвати своє ім'я в Херсоні госпіталізували підлітка під наркотиками

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За вихідні в лікарню Херсона доставили мінімум двоє школярів

У суботу, 8 грудня, на вул. Залаегерсег, Херсон, був виявлений п'яний до нестями підліток. Попередньо встановлено, що школяр перебував під дією психотропних препаратів. Дитина була госпіталізована, розповідає місцеве видання "Kherson".

Напитися до несамовитого стану стало традицією не тільки для дорослих алкоголіків, але і для підлітків Херсонської області. На вулиці Залаегерсег перехожі виявили прямо посеред проїжджої частини лежачого шістнадцятирічного підлітка. Хлопець був у повному неадекваті – він не знав, де знаходиться, не пам'ятав, як він сюди потрапив і не зміг відразу назвати своє ім'я.

Карета "швидкої допомоги" забрала юного алкоголіка в дитячу обласну лікарню. Медики підозрюють, що підліток не тільки зловживав алкоголем, але і взяв якийсь психотропний засіб.

Фото: (kherson.net.ua)

Також в суботу ввечері в райцентрі Білозерка, що теж в Херсонській області, була виявлена п'яною 16-річна дівчина. Вона зізналася, що випивала в компанії з однолітками прямо на вулиці, і трохи не розрахувала дозу. Дівчина перебуває на лікуванні.

Місцеві жителі заявляють, що подібна ситуація виникає в області практично кожні вихідні.

Раніше повідомлялося, що в Бердянську (Запорізька область) банда підлітків після побиття ровесників оголосила полювання на бездомних. За словами свідків подій, в місті діють два угруповання хуліганів.

Також в одній з маршруток у Дніпропетровській області сталася НП, в результаті чого медикам довелося госпіталізувати дитину. Аварія сталася на території Кривого Рогу. Дівчинка їхала в переповненій маршрутці і травмувалася.

РБК-Україна писало, що 7 грудня, в місті Рожище Волинської області школяр приніс на уроки пістолет. Інцидент стався в місцевому навчально-виховному комплексі №4.

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