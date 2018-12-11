ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Давала пиво, аби не волала": п'яна мати "зігрівала" однорічну дочку в мороз вночі

STYLERЖиття    11.12.2018 - 18:07
"Давала пиво, аби не волала": п'яна мати "зігрівала" однорічну дочку в мороз вночі
Фото: колаж РБК-Україна

Дитина потрапила харківську дитячу лікарню №19

У Харкові стався кричущий випадок - нетверезі батьки вночі на вулиці змушували свою маленьку доньку пити пиво. У результаті дитина потрапила до лікарні. Про це у вівторок 11 грудня, повідомила колишня співробітниця патрульної поліції Харкова Ляна Теремкова на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що дівчинці близько 1 року.

У нічний час її п'яні батьки разом із нею ходили по вулицях міста та приставали до перехожих. Мама тим часом поїла заплакану дитину пивом.

"У 19 лікарню поступила дівчинка, забрали у двох бухарєй, які о годині ночі лазили із однорічною донькою вулицями нашого міста та сміливо так до**увалися до громадян, до тих пір поки один з них не викликав поліцію

Дитина плакала на руках у так званого ботька, а мама з гордістю розповідала про методи лікування застуди та зниження температури у доньки - пиво! Ось вона мама! "Я давала їй пиво, щоб вона не волала..."", - йдеться у повідомленні.

Також колишня співробітниця патрульної поліції закликала небайдужих завезти малечі гостинці до дитячої лікарні №19.

&quot;Давала пиво, аби не волала&quot;: п'яна мати &quot;зігрівала&quot; однорічну дочку в мороз вночі&quot;Давала пиво, аби не волала&quot;: п'яна мати &quot;зігрівала&quot; однорічну дочку в мороз вночі

Скрін з Facebook-сторінки Ляны Теремковой

Раніше ми писали про те, що в мережі вибухнув справжній скандал через відео, на якому жінка вичитує і ображає чужої дитини.

Також повідомлялося, що в Києві знайшли п'ятирічного дитини, якого батько забув в гостях у п'яних друзів.

Нагадаємо, раніше в грудні в Херсоні був виявлений п'яний до нестями підліток. Як було встановлено, школяр перебував під впливом психотропних препаратів.

Під Одесою діти зняли "доросле" відео: нові подробиці скандалу У Харкові колишній коп-"перевертень" викрав іноземців
Новини України Харківалкогольдети
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся