"Давала пиво, аби не волала": п'яна мати "зігрівала" однорічну дочку в мороз вночі

Фото: колаж РБК-Україна

Дитина потрапила харківську дитячу лікарню №19

У Харкові стався кричущий випадок - нетверезі батьки вночі на вулиці змушували свою маленьку доньку пити пиво. У результаті дитина потрапила до лікарні. Про це у вівторок 11 грудня, повідомила колишня співробітниця патрульної поліції Харкова Ляна Теремкова на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що дівчинці близько 1 року.

У нічний час її п'яні батьки разом із нею ходили по вулицях міста та приставали до перехожих. Мама тим часом поїла заплакану дитину пивом.

"У 19 лікарню поступила дівчинка, забрали у двох бухарєй, які о годині ночі лазили із однорічною донькою вулицями нашого міста та сміливо так до**увалися до громадян, до тих пір поки один з них не викликав поліцію

Дитина плакала на руках у так званого ботька, а мама з гордістю розповідала про методи лікування застуди та зниження температури у доньки - пиво! Ось вона мама! "Я давала їй пиво, щоб вона не волала..."", - йдеться у повідомленні.

Також колишня співробітниця патрульної поліції закликала небайдужих завезти малечі гостинці до дитячої лікарні №19.

Скрін з Facebook-сторінки Ляны Теремковой

Раніше ми писали про те, що в мережі вибухнув справжній скандал через відео, на якому жінка вичитує і ображає чужої дитини.

Також повідомлялося, що в Києві знайшли п'ятирічного дитини, якого батько забув в гостях у п'яних друзів.

Нагадаємо, раніше в грудні в Херсоні був виявлений п'яний до нестями підліток. Як було встановлено, школяр перебував під впливом психотропних препаратів.