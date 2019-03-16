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Горе-родители в Днепре держали 2-летнего ребенка в "берлоге" (фото)

STYLERЖизнь    16.03.2019 - 15:50
Горе-родители в Днепре держали 2-летнего ребенка в "берлоге" (фото)
Фото: dp.npu.gov.ua

За неподобающее отношение к малышу родителей привлекут к ответственности

Ребенок живет в куче мусора в частном доме в Днепре. Правоохранители прибыли по месту вызова после сообщения о семейной паре, которая буквально живет в "берлоге" вместе со своим 2-летним малышом. В пресс-службе полиции отметили, что за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей их могут привлечь к ответственности. 

В доме на улице Исы Мунаева инспекторы стали свидетелями жуткой картины. В квартире был разбросан мусор, стены покрыла плесень, кругом валялись окурки и пустые бутылки от спиртных напитков.

Правоохранители решили, что подобные условия могут быть опасными для ребенка, и вызвали работников ювенальной превенции Новокодацкого отделении полиции. Они занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Также полицейские пообщались с матерью малыша - женщиной 1996-го года рождения. За такое отношение к ребенку "горе-родителям" грозят санкции.

 

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, 3 марта в Днепре "отличилась" еще одна горе-мать - у пьяной женщины пришлось забрать годовалого ребенка, которому угрожала серьезная опасность. 36-летняя женщина заперлась в своей квартире вместе с малышом и включила газ.

Также мы писали о том, что в Мелитополе Запорожской области родители морили голодом своего полуторагодовалого малыша, сейчас ребенок находится в больнице. За невыполнение родительских обязанностей отца мальчика накажут штрафом, 

Напомним, что девочка-маугли, которую 10 марта обнаружили в заваленной мусором квартире в Москве (РФ), сейчас находится в больнице. Ее мать заверила, что очень любит свою дочь и проявляет максимум заботы.

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