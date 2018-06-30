Бандити помилково зарізали підлітка мачете

Хлопчика запідозрили у поширенні інтимного відео

У Нью-Йорку члени відомої банди зарізали 15-річного підлітка помилково. Про це повідомляє Daily Mail.

Члени відомої нью-йоркської банди Trinitario закололи ножами і мачете 15-річного Лесандро Гузмана-Феліса.

Трагедія сталася в районі Бронкса. Бандити силою витягли підлітка з магазину і почали різати і колоти його зброєю. Потім злочинці втекли і залишили Лесандро спливати кров'ю. Він спробував дістатися до лікарні, затиснувши рани руками, але помер, не дійшовши всього одного кварталу. Злочин було зафіксовано камерами спостереження біля магазину.

Фото: Загинув підліток (dailymail.co.uk)

Поліція змогла впізнати і затримати 8 осіб, яким оголосили підозру. Як вони пояснили, причиною нападу на підлітка стало те, що його запідозрили у поширенні порнографічного відео в інтернеті, в якому фігурує родич одного з членів угруповання. Насправді, Лесандро не мав до цього ніякого відношення.

Фото: Злочин в Нью-Йорку (dailymail.co.uk)

Один із затриманих, 19-річний Кевін Альварес розповів, що він був на місці події і спочатку думав, що це буде звичайна бійка. І про те, що його друзі озброєні, він навіть не підозрював. Він намагався зупинити інших учасників бійки, коли побачив у них мачете й ножі, але вже було занадто пізно. Зараз Альваресу погрожують розправою, і він не може навіть спати.

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