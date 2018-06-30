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Бандиты по ошибке зарезали подростка мачете

STYLERLIFE        30.06.2018 - 12:00
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Мальчика заподозрили в распространении интимного видео

В Нью-Йорке члены известной банды зарезали 15-летнего подростка по ошибке. Об этом сообщает Daily Mail.

Члены известной нью-йоркской банды Trinitario закололи ножами и мачете 15-летнего Лесандро Гузмана-Фелиса.

Трагедия произошла в районе Бронкса. Бандиты силой вытащили подростка из магазина и начали резать и колоть его оружием. Потом преступники сбежали и оставили Лесандро истекать кровью. Он попытался добраться до больницы, зажав раны руками, но умер, не дойдя всего одного квартала. Преступление было зафиксировано камерами наблюдения возле магазина.

Фото: Погибший подросток (dailymail.co.uk)

Полиция смогла опознать и задержать 8 человек, которым объявили подозрение. Как они объяснили, причиной нападения на подростка стало то, что его заподозрили в распространении порнографического видео в интернете, в котором фигурирует родственник одного из членов группировки. На самом деле, Лесандро не имел к этому видео никакого отношения.

 

Фото: Преступление в Нью-Йорке (dailymail.co.uk)

Один из задержанных, 19-летний Кевин Альварес рассказал, что он был на месте происшествия и изначально думал, что это будет обычная драка. И о том, что его друзья вооружены, он даже не подозревал. Он пытался остановить остальных участников драки, когда увидел у них мачете и ножи, но уже было слишком поздно. Сейчас Альваресу угрожают расправой, и он не может даже спать.

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Теги: убийство, гибель, нападение
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