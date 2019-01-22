ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Батюшка з "тітушками" погрожував парафіянам через перехід в ПЦУ

STYLERЖиття    22.01.2019 - 12:06
Батюшка з "тітушками" погрожував парафіянам через перехід в ПЦУ
Колаж РБК-Україна

Священник Московського патріархату увірвався до храму і залякував відвідувачів церкви

Нещодавно частина релігійної громади Трьохсвятительської церкви у місті Андрушівка Житомирської області разом із настоятелем вирішили приєднатись до ПЦУ. Однак переходу до єдиної церкви намагалися завадити священник Московського патріархату, який приїхав до храму разом з двома "тітушками" і почав залякувати прихожан. Про це повідомила голова Андрушівської РДА Катерина Курсон у Facebook.

За словами голови, наступного дня після того, як громада разом із настоятелем отцем Іоаном вирішила перейти до єдиної ПЦУ, до храму увірвався отець Макарій із двома молодиками і почав залякувати прихожан даного храму.

"За його словами: приїдуть ще молоді хлопці і покажуть вам, що це таке іти в інший патріархат без їх дозволу, але прихожани (а їх було більше 15 чоловік) не злякались, розказали йому, що вони думають про МП, сказавши, що їх не залякають і за нашої підтримки (це було дуже вчасно) вирішили все ж закінчити розпочату справу, перейшовши до ПЦУ", - написала чиновник під публікацією про перехід храму до ПЦУ.

Батюшка з &quot;тітушками&quot; погрожував парафіянам через перехід в ПЦУ

Скріншот коментарю: facebook.com

До речі, нещодавно в Одеській області перша громада УПЦ МП перейшла до Єдиної церкви.

Ми також писали про те, що патріарх Філарет розповів про прикрий випадок з Януковичем - екс-президент не хотів його приймати.

Нагадаємо, Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій закликав віруючих не переходити в Православну церкву України.

"Взяти голими руками": Філарет висловився про війну з Москвою "Очевидно": у "Правому секторі" прокоментували причетність до вибуху в Сумах
Новини України УПЦ МППЦУ
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся