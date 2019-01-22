Батюшка з "тітушками" погрожував парафіянам через перехід в ПЦУ

Колаж РБК-Україна

Священник Московського патріархату увірвався до храму і залякував відвідувачів церкви

Нещодавно частина релігійної громади Трьохсвятительської церкви у місті Андрушівка Житомирської області разом із настоятелем вирішили приєднатись до ПЦУ. Однак переходу до єдиної церкви намагалися завадити священник Московського патріархату, який приїхав до храму разом з двома "тітушками" і почав залякувати прихожан. Про це повідомила голова Андрушівської РДА Катерина Курсон у Facebook.

За словами голови, наступного дня після того, як громада разом із настоятелем отцем Іоаном вирішила перейти до єдиної ПЦУ, до храму увірвався отець Макарій із двома молодиками і почав залякувати прихожан даного храму.

"За його словами: приїдуть ще молоді хлопці і покажуть вам, що це таке іти в інший патріархат без їх дозволу, але прихожани (а їх було більше 15 чоловік) не злякались, розказали йому, що вони думають про МП, сказавши, що їх не залякають і за нашої підтримки (це було дуже вчасно) вирішили все ж закінчити розпочату справу, перейшовши до ПЦУ", - написала чиновник під публікацією про перехід храму до ПЦУ.

Скріншот коментарю: facebook.com

До речі, нещодавно в Одеській області перша громада УПЦ МП перейшла до Єдиної церкви.

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Нагадаємо, Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій закликав віруючих не переходити в Православну церкву України.