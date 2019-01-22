Батюшка с "титушками" угрожал прихожанам из-за перехода в ПЦУ

Коллаж РБК-Украина

Священник Московского патриархата ворвался в храм и запугивал посетителей церкви

Недавно часть религиозной общины Трехсвятительской церкви в городе Андрушевка Житомирской области вместе с настоятелем решили присоединиться к ПЦУ. Однако переходу к единой церкви пытались помешать священник Московского патриархата, который приехал в храм вместе с двумя "титушками" и начал запугивать прихожан. Об этом сообщила председатель Андрушевской РГА Екатерина Курсон в Facebook.

По словам председателя, на следующий день после того, как община вместе с настоятелем отцом Иоанном решила перейти к единой ПЦУ, в храм ворвался отец Макарий с двумя молодыми людьми и начал запугивать прихожан данного храма.

"По его словам: приедут еще молодые ребята и покажут вам, что это такое идти в другой патриархат без их разрешения, но прихожане (а их было больше 15 человек) не испугались, рассказали ему, что они думают о МП, сказав, что их не запугают и при нашей поддержке (это было очень вовремя) решили все же закончить начатое дело, перейдя к ПЦУ", - написала чиновник под публикацией о переходе храма к ПЦУ

Скриншот комментария: facebook.com

Кстати, недавно в Одесской области первая община УПЦ МП перешла к Единой церкви.

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Напомним, Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий призвал верующих не переходить в Православную церковь Украины.