ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Батюшка с "титушками" угрожал прихожанам из-за перехода в ПЦУ

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 12:06
Батюшка с "титушками" угрожал прихожанам из-за перехода в ПЦУ
Коллаж РБК-Украина

Священник Московского патриархата ворвался в храм и запугивал посетителей церкви

Недавно часть религиозной общины Трехсвятительской церкви в городе Андрушевка Житомирской области вместе с настоятелем решили присоединиться к ПЦУ. Однако переходу к единой церкви пытались помешать священник Московского патриархата, который приехал в храм вместе с двумя "титушками" и начал запугивать прихожан. Об этом сообщила председатель Андрушевской РГА Екатерина Курсон в Facebook.

По словам председателя, на следующий день после того, как община вместе с настоятелем отцом Иоанном решила перейти к единой ПЦУ, в храм ворвался отец Макарий с двумя молодыми людьми и начал запугивать прихожан данного храма.

"По его словам: приедут еще молодые ребята и покажут вам, что это такое идти в другой патриархат без их разрешения, но прихожане (а их было больше 15 человек) не испугались, рассказали ему, что они думают о МП, сказав, что их не запугают и при нашей поддержке (это было очень вовремя) решили все же закончить начатое дело, перейдя к ПЦУ", - написала чиновник под публикацией о переходе храма к ПЦУ

Батюшка с &quot;титушками&quot; угрожал прихожанам из-за перехода в ПЦУ

Скриншот комментария: facebook.com

Кстати, недавно в Одесской области первая община УПЦ МП перешла к Единой церкви.

Мы также писали о том, что патриарх Филарет рассказал о досадном случае с Януковичем - экс-президент не хотел его принимать.

Напомним, Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий призвал верующих не переходить в Православную церковь Украины.

"Взять голыми руками": Филарет высказался о войне с Москвой "Очевидно": в "Правом секторе" прокомментировали причастность к взрыву в Сумах
Новости Украины УПЦ МППЦУ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь