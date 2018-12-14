Бебі-бокси по-новому: правила видачі допомоги новонародженим зміняться

Фото: Пакет малюка (zoda.gov.ua)

Пакети для малюка в 2019 році будуть приносити додому

Міністерство соціальної політики України вирішило змінити порядок видачі безплатної допомоги для новонароджених "Пакунок малюка". Відповідний проект був опублікований на сайті міністерства.

Згідно документу, з 2019 року зміниться вартість товарів, які входять в бебі-бокс. Загальна сума не зміниться і залишиться такою ж – 5 тисяч гривень, але з 2019 року зміниться комплектація коробки, так як експерти вважають, що предмети в "Пакунку малюка" в цілому тягнуть на дві тисячі гривень. Що саме зміниться – якість чи кількість предметів – поки не ясно.

Також будуть затверджені нові правила, які зобов'яжуть жіночі консультації, пологові будинки інформувати молодих матерів про те, що знаходиться в коробці для того, щоб вони були задоволені. Прогноз народжуваності буде складатися не на 12 місяців вперед, а на 14 місяців. Це потрібно для того, щоб був запас часу на поставку товарів і бюрократію.

Крім того, зміняться правила доставки "Пакунків малюка". Їх тепер будуть приносити додому, за місцем проживання матері. На доставку міністерство соціальної політики планує виділити 30 днів з дня народження малюка. Приносити коробки будуть соціальні працівники, патронажні медсестри і фахівці недержавних організацій, які проводять соціальну роботу з сім'ями і дітьми. У пологовому будинку молода мама повинна буде отримати довідку про невидачу їй коробки, яка дасть їй право отримати "Пакунок малюка" від соціальних служб. Це потрібно для того, щоб соціальна допомога не видавалася двічі.

Якщо мама виявить у "Пакунок малюка" бракований товар або недостатню комплектацію, то вона матиме право скласти акт у вільній формі і подати його в ту організацію, яка його видала. Акт буде розглянуто обласним підрозділом соцзахисту і фахівці організують роботу щодо усунення виявлених недоліків.

Якщо протягом місяця з дня публікації цього проекту не надійде ніяких заперечень, але його затвердять на початку 2019 року на засіданні уряду.

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