Пособия на детей: как изменятся выплаты в 2019 году

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У некоторых категорий суммы выплат существенно увеличатся

23 ноября народные депутаты приняли государственный бюджет на 2019 год. Среди прочих социальных выплат, стало известно, какие суммы будут получать семьи с детьми.

С 1 декабря 2018 года, в соответствии с госбюджетом, принятом в прошлом году, в Украине изменится прожиточный минимум для всех категорий населения. На данный момент этот показатель составляет 1777 гривен, а с 1 декабря – 1853 гривны. В июле эта сумма увеличится до 1936 гривен, а декабре 2019 года украинцев ожидает еще одно повышение – до 2027 гривен.

К прожиточному минимуму привязаны и все выплаты, которые касаются семей с детьми.

Размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительства с 1 декабря 2018 года вырастет до 3252 гривен (для детей до 6 лет), до 4054 гривен (для детей от 6 до 18 лет). В 2019 году эти суммы составят 3558 гривен и 4436 гривен соответственно.

Изменится и сумма выплат для одиноких матерей, так как максимальная сумма выплат составляет 100% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Размер основного пособия при рождении ребенка в 2019 году не изменится и останется на уровне 41 280 гривен, из которых родители 10 320 гривен получают сразу, а остальные деньги выплачиваются ежемесячно по 860 гривен в течении 36 месяцев.

Однако с 1 сентября 2018 года Кабмин добавил для семей новорожденных еще одну помощь – социальный пакет малыша, стоимость которого в 2019 году составит 5 тысяч гривен.

Минимальны размер пособия по беременности и родам для незастрахованных лиц вырастет. С 1 декабря он составит 2017,1 гривны, а в 2019 году – 2207,1 гривны.

Напомним, ранее мы писали о том, как будет работать новая услуга "Муниципальная няня" с 1 января 2019 года.

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Видео: РБК-Украина