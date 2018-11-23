Допомога на дітей: як зміняться виплати в 2019 році

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У деяких категорій суми виплат істотно збільшаться

23 листопада народні депутати прийняли державний бюджет на 2019 рік. Серед інших соціальних виплат, стало відомо, які суми будуть отримувати сім'ї з дітьми.

З 1 грудня 2018 року, згідно з держбюджетом, прийнятому в минулому році, в Україні зміниться прожитковий мінімум для всіх категорій населення. На даний момент цей показник становить 1777 гривень, а з 1 грудня – 1853 гривні. У липні ця сума збільшиться до 1936 гривень, а грудні 2019 року українців чекає ще одне підвищення – до 2027 гривень.

До прожиткового мінімуму прив'язані і всі виплати, які стосуються сімей з дітьми.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування з 1 грудня 2018 року зросте до 3252 гривень (для дітей до 6 років), до 4054 гривень (для дітей від 6 до 18 років). У 2019 році ці суми складуть 3558 гривень і 4436 гривень відповідно.

Зміниться і сума виплат для одиноких матерів, так як максимальна сума виплат складає 100% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Розмір основної допомоги при народженні дитини в 2019 році не зміниться і залишиться на рівні 41 280 гривень, з яких батьки 10 320 гривень отримують відразу, а решта грошей виплачується щомісяця по 860 гривень протягом 36 місяців.

Проте з 1 вересня 2018 року Кабмін додав для сімей новонароджених ще одну допомогу – соціальний пакет малюка, вартість якого в 2019 році становитиме 5 тисяч гривень.

Мінімальні розмір допомоги по вагітності та пологах для незастрахованих осіб зросте. З 1 грудня він складе 2017,1 гривні, а в 2019 році – 2207,1 гривні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як буде працювати нова послуга "Муніципальна няня" з 1 січня 2019 року.

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Відео: РБК-Україна