"Муниципальная няня": как будет работать новая услуга в Украине

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Для того, чтобы нанять няню, мамам не обязательно нужно выходить на работу

С 1 января 2019 года в Украине заработает новая услуга для молодых мам, которая называется "Муниципальная няня". О том, как она будет работать, пишут "Подробности".

Новой услугой "Муниципальная няня" смогут воспользоваться все семьи с детьми до 3-х лет. Очень часто молодые мамы не могут себе позволить побыть с малышом в декрете все три года и им приходится возвращаться на работу. Государство придумало механизм, которые поможет таким мамам.

Для того, чтобы нанять муниципальную няню, родителям придется искать ее самостоятельно, а потом заключить с ней официальный договор. После этого – государство обязуется вернуть часть потраченных денег на зарплату няни в размере одного месячного прожиточного минимума на ребенка до 6 лет.

На данный момент эта сумма составляет 1492 гривны, но согласно планам правительства, в ближайшее время эта сумма увеличится до 1626 гривны.

Компенсацию за все месяцы работы няни будут выплачивать лишь в конце года через Госфискальную службу. Эти деньги на 60% покроют местные бюджеты, еще 25% - из госбюджета, а 15% оплатят областные бюджеты. Общий механизм пока еще находится в стадии разработки.

Кроме того, замминистра социальной политики Александра Чуркина сообщила, что маме необязательно выходить на работу.

"Мама может не выходить на работу, а просто нанимать няню для помощи, и за это можно получать такую ​​компенсацию", - объяснила заместитель министра.

Социальная помощь "Муниципальная няня" будет выплачиваться всем одинаково, независимо от региона.

Как сообщает издание, средняя зарплата няни в Одессе, Днепре и Харькове составляет около 5 тысяч гривен в месяц, а вот в столице – зарплаты няни с опытом колеблется от 10 до 20 тысячи гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится в 2019 году для тех мам, которые идут в декрет.

А также мы ранее развенчали все слухи по поводу изменений в законодательстве, связанных с декретом.

Видео: РБК-Украина