"Муніципальна няня": як буде працювати нова послуга в Україні

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Для того, щоб найняти няню, мамам не обов'язково потрібно виходити на роботу

З 1 січня 2019 року в Україні запрацює нова послуга для молодих мам, яка називається "Муніципальна няня". Про те, як вона буде працювати, пишуть "Подробиці".

Новою послугою "Муніципальна няня" зможуть скористатися всі сім'ї з дітьми до 3-х років. Дуже часто молоді мами не можуть собі дозволити побути з дитиною в декреті всі три роки і їм доводиться повертатися на роботу. Держава придумала механізм, який допоможе таким мамам.

Для того, щоб найняти муніципальну няню, батькам доведеться шукати її самостійно, а потім укласти з нею офіційній договір. Після цього – держава зобов'язується повернути частину витрачених грошей на зарплату няні в розмірі одного місячного прожиткового мінімуму на дитину до 6 років.

На даний момент ця сума становить 1492 гривні, але згідно з планами уряду, найближчим часом ця сума збільшиться до 1626 гривні.

Компенсацію за всі місяці роботи няні будуть виплачувати лише наприкінці року через Госфискальну службу. Ці гроші на 60% покриють місцеві бюджети, ще 25% - з держбюджету, а 15% оплатять обласні бюджети. Загальний механізм поки ще знаходиться в стадії розробки.

Крім того, заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна повідомила, що мамі необов'язково виходити на роботу.

"Мама може не виходити на роботу, а просто наймати няню для допомоги, і за це можна отримувати таку компенсацію", - пояснила заступник міністра.

Соціальна допомога "Муніципальна няня" буде виплачуватися всім однаково, незалежно від регіону.

Як повідомляє видання, середня зарплата няні в Одесі, Дніпропетровську та Харкові складає близько 5 тисяч гривень на місяць, а ось у столиці – зарплата няні з досвідом коливається від 10 до 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зміниться в 2019 році для тих мам, які йдуть в декрет.

А також ми раніше розвінчали всі чутки з приводу змін у законодавстві, пов'язаних з декретом.

Відео: РБК-Україна