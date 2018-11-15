Декретный отпуск в Украине: что изменится в 2019 году

Коллаж РБК-Украина

Минсоцполитики перечислило все виды помощи, которые положены семьям в 2019 году

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение о том, какие виды помощи могут получить семьи в 2019 году после рождения ребенка. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

В связи с тем, что в последнее время в интернете активно распространяются слухи о том, что украинским женщинам "отменят декрет", представители Минсоцполитики дали разъяснение о дополнительных видах помощи в 2019 году.

В директорате социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики сообщили, что материальная помощь семей с детьми обеспечивается путем предоставления государственной денежной помощи согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми".

В Законе указано, что семьям предоставляется такая помощь:

- помощь в связи с беременностью и родами. На нее имеют право беременные женщины, в том числе несовершеннолетние, которые не застрахованы в системе обязательного общеобязательного государственного социального страхования.

- помощь при рождении ребенка, которая предоставляется одному из родителей, опекуну, которые проживают вместе с ребенком

- с 1 сентября 2018 года при выписке новорожденного ребенка в роддоме или по месту его проживания выдается одноразовая натуральная помощь "Пакет малыша".

- с 1 января 2019 года ко всем выше перечисленным добавится еще одна помощь – возмещение услуги по уходу за ребенком до 3 лет "муниципальная няня" в размере ежемесячного прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного на 1 января соответствующего года (в 2018 году эта сумма составила 1492 гривны).

В министерстве отметили, что все новые виды помощи вводятся дополнительно и не влияют ни на продолжительность отпуска по уходу за ребенком, ни на выплату государственной помощи. Все установленные виды помощи ранее отменять не планируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что STYLER развенчал мифы об отмене декретного отпуска.

А также рассказывали о том, что на госпредприятии уволили пресс-секретаря, пока женщина находилась в декрете.

Видео: РБК-Украина