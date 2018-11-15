Декретна відпустка в Україні: що зміниться в 2019 році

Колаж РБК-Україна

Мінсоцполітики перерахував всі види допомоги, які покладені сім'ям в 2019 році

Міністерство соціальної політики України надало роз'яснення про те, які види допомоги можуть отримати сім'ї в 2019 році після народження дитини. Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

У зв'язку з тим, що останнім часом в інтернеті активно поширюються чутки про те, що українським жінкам "скасують декрет", представники Мінсоцполітики дали роз'яснення щодо додаткових видів допомоги в 2019 році.

В директораті соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної політики повідомили, що матеріальна допомога сімей з дітьми, забезпечується шляхом надання державної грошової допомоги згідно із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

У Законі зазначено, що сім'ям надається така допомога:

- допомога у зв'язку з вагітністю і пологами. На неї мають право вагітні жінки, в тому числі неповнолітні, які не застраховані в системі обов'язкового загальнообов'язкового державного соціального страхування.

- допомога при народженні дитини. Надається одному з батьків, опікуну, які проживають разом з дитиною.

- з 1 вересня 2018 року при виписці новонародженої дитини в пологовому будинку або за місцем його проживання видається одноразова натуральна допомога "Пакунок малюка".

- з 1 січня 2019 року до всіх вище перерахованих додасться ще одна допомога – відшкодування послуги по догляду за дитиною до 3 років "муніципальна няня" у розмірі місячного прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, встановленого на 1 січня відповідного року (в 2018 році ця сума склала 1492 гривні).

У міністерстві зазначили, що всі нові види допомоги вводяться додатково і не впливають ні на тривалість відпустки по догляду за дитиною, ні на виплату державної допомоги. Усі встановлені види допомоги раніше скасовувати не планується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що STYLER розвінчав міфи про скасування декретної відпустки.

А також розповідали про те, що на держпідприємстві звільнили прес-секретаря, поки жінка перебувала в декреті.

Відео: РБК-Україна