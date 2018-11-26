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В Бердичеві в пожежі загинув військовий 26-ї бригади

STYLERЖиття    26.11.2018 - 08:22

Відео: (ТСН/YouTube)

Масштабна пожежа в Бердичеві відбулася 24 листопада в одній із 5-поверхівок. Поки вогонь по дерев'яних перекриттях поширювався на дах, більшість жителів квартир в цей час спали. Про це інформує ТСН.

Рятувальники розбудили і евакуювали із задимленого приміщення півтора десятка людей, а літню жінку з загіпсованою ногою довелося виносити на руках. "В чотири ранку, перед пожежею кіт почав кричати. Ми швидко схопили документи, кота і повискакували. Можна сказати, що він нам врятував життя. Зайнялося блискавично, перекриття дерев'яні – спалахнули, як сірник", - каже мешканка будинку Олена Захарченко.

В Бердичеві в пожежі загинув військовий 26-ї бригадиСкріншот відео: (ТСН/YouTube)

Як з'ясувалося, пожежа добралася і до квартири 44-річного військовослужбовця 26-ї бригади. Обгорілого чоловіка знайшли на кухні ще живого, але медики врятувати його не змогли – потерпілий невдовзі помер у реанімації. Вогонь в будинку загасили за три години. "Одне відділення займалося евакуацією людей. Найголовніше було – не допустити поширення з цієї покрівлі на інші перекриття. Вдалося локалізувати цю пожежу", - прокоментував заступник начальника Бердичівського МРВ УДСНС Володимир Рейко.

Нагадаємо, що пожежу на півночі Каліфорнії практично повністю локалізовано. Площа пожежі, що розпочався 8 листопада в окрузі Бьютт, складає понад 620 кв. км, полум'я знищило близько 14 тис. будинків. За словами представників управління шерифа, число загиблих при пожежі становить не менше 84 осіб.

Ми писали, що у Києві паралізований пенсіонер ледь не згорів живцем. Займання сталося близько 2:00 на дев'ятому поверсі житлового будинку. Місцеві жителі стверджують, що чоловік проживає у квартирі. За їх словами, він частково паралізований і на допомогу йому іноді приходить знайома жінка.

Раніше повідомлялося, що у Китаї в результаті вибуху і пожежі на заводі загинули дві людини. Відзначається, що всього постраждала 41 будівля, ведуться пошуково-рятувальні роботи, розпочато розслідування.

Відео: (video.rbc.ua)

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