В Киеве парализованный пенсионер едва не сгорел заживо: подробности

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Дым и огонь увидели соседи, которые и вызвали пожарных

В воскресенье ночью, 25 ноября в Оболонском районе Киева, как утверждают очевидцы, в квартире парализованного пенсионера произошел пожар. Инцидент произошел в квартире многоэтажного дома на ул. Иорданской. О случившемся рассказывает "Информатор".

Возгорание произошло около 2:00 на девятом этаже жилого дома. Местные жители утверждают, что мужчина проживает в квартире один. По их словам, он частично парализован и на помощь ему иногда приходит знакомая женщина.

Фото: (kiev.informator.ua)

Пожарную службу вызвала соседка пенсионера, которая проживает на 11 этаже. Женщина рассказала, что почувствовала запах гари и увидела дым из окна. Спасатели прибыли на место происшествия оперативно.

Сообщается также, что из возможных причин возгорания — курение в квартире. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Стены и окна в квартире сильно обгорели. Состоянием на 03:00 пожар локализовали. На месте событий работала служба спасения, бригада пожарных, скорая и полиция.

Напомним, что в заброшенном доме Одесской области полиция обнаружила тело 9-летней девочки.

Ранее сообщалось, что в Китае в результате взрыва и пожара на заводе погибли два человека.

Видео: (video.rbc.ua)