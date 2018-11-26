В Бердичеве в пожаре погиб военный 26-й бригады

Видео: (ТСН/YouTube)

Масштабный пожар в Бердичеве произошел 24 ноября в одной из 5-этажек. Пока огонь по деревянным перекрытиям распространялся на крышу, большинство жителей квартир в это время еще спали. Об этом информирует ТСН.

Спасатели разбудили и эвакуировали из задымленного помещения полтора десятка людей, а пожилую женщину с загипсованной ногой пришлось выносить на руках. "В четыре утра перед пожаром кот начал кричать. Мы быстро схватили документы, кота и повыскакивали. Можно сказать, что он нам спас жизнь. Загорелось молниеносно, перекрытия деревянные – вспыхивали, как спичка", - говорит жительница дома Елена Захарченко.

Скриншот видео: (ТСН/YouTube)

Как выяснилось, пожар добрался и до квартиры 44-летнего военнослужащего 26-й бригады. Обгоревшего мужчину нашли на кухне еще живого, но медики спасти его не смогли – пострадавший вскоре скончался в реанимации. Огонь в доме потушили за три часа. "Одно отделение занималось эвакуацией людей. Самое главное было – не допустить распространение с этой кровли на другие перекрытия. Удалось локализовать этот пожар", - прокомментировал пожар заместитель начальника Бердичевского ГРО УДСНС Владимир Рейко.

Напомним, что пожар на севере Калифорнии практически полностью локализован. Площадь пожара, который начался 8 ноября в округе Бьютт, составляет более 620 кв. км, пламя уничтожило около 14 тыс. домов. По словам представителей окружного управления шерифа, число погибших при пожаре, получившем имя "Кэмп", составляет не менее 84 человек.

Мы писали, что в Киеве парализованный пенсионер едва не сгорел заживо. Возгорание произошло около 2:00 на девятом этаже жилого дома. Местные жители утверждают, что мужчина проживает в квартире один. По их словам, он частично парализован и на помощь ему иногда приходит знакомая женщина.

Ранее сообщалось, что в Китае в результате взрыва и пожара на заводе погибли два человека. Отмечается, что всего пострадало 41 здание, ведутся поисково-спасательные работы, начато расследование.

Видео: (video.rbc.ua)