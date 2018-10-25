В Бердичеві водій побив битою вікна в переповненій маршрутці

Фото: Колаж РБК-Україна

Ніхто з пасажирів не постраждав

25 жовтня, вранці, близько 8:20 пасажири маршрутки №1 у Бердичеві стали свідками небезпечної пригоди, в якій ледь не постраждало близько 20 осіб. Причиною став напад водія з битою. Про це повідомили користувачі мережі Facebook в групі "Подслухано у Бердичеві".

В пості указано: "Маршрутка № 1 повна людей, рухалася від перехрестя (головний світлофор) у бік центру. Якийсь ненормальний, кончений чоловік на чорному автомобілі (номер АМ 1708), порушивши правила дорожнього руху, майже не скоїв ДТП, перешкоджуючи рух маршрутки. Водій маршрутки відкрив двері і сказав: "Ти що не бачиш, що робиш? Я везу людей, обережно". Після чого водій чорного автомобіля вийшов і страшними матюками почав обзивати водія, стверджуючи, що це він не знає правила".

За словами очевидця, водій маршрутки ввічливо пояснив, що він поспішає, так як у нього рейс. Після чого водій чорного автомобіля почав лізти до чоловіка з кулаками, а після взяв биту і почав бити лобове скло маршрутки.

"Скло розлетілося на дрібні шматочки і все в обличчя водієві маршрутки (можливо ще і на пасажирів, які стояли спереду) Діти, які їхали в школу, садочок, почувши як розбивається скло і всі кричать, почали плакати... Урод АМ 1708, сів в машину і поїхав", - стверджує дівчина.

Скріншот поста: (facebook.com/podslushano.berdichev)

Нагадаємо, що у Миколаєві в тролейбусі сталася масова бійка. Як випливає із закадрових коментарів, в бійці брали участь жінка, яка знімала інцидент на відео, її дочка і ще мінімум двоє чоловіків "за 50".

Ми писали, що у лютому в Києві в Солом'янському районі Києва у переповненому тролейбусі лопнуло скло вхідних дверей через, за твердженням "Київпастрансу", шуб пасажирів.

Також ми писали про те, що в Чернігові контролери тролейбуса зняли кіно про пасажирів, які їздять у транспорті без квитка. В основу відео покладено реальні події, зняті в салонах електро-транспорту. Знімали контролери за допомогою нагрудних відеокамер.

Відео: РБК-Україна