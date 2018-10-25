В Бердичеве водитель разбил битой окна в переполненной маршрутке

Фото: Коллаж РБК-Украина

Никто из пассажиров не пострадал

25 октября утром около 8:20 пассажиры маршрутки №1 в Бердичеве стали свидетелями опасного происшествия, в котором едва не пострадало около 20 человек. Причиной стало нападение водителя с битой. Об этом сообщили пользователи сети Facebook в группе "Подслушано в Бердичеве".

В посте указано: "Маршрутка № 1 полная людей, двигалась от перекрестка (главный светофор) в сторону центра. Какой-то ненормальный, конченый человек в черном автомобиле (номер АМ 1708), нарушив правила дорожного движения, почти совершив ДТП, препятствуя движению маршрутки. Водитель маршрутки открыл дверь и сказал: "Ты что не видишь, что делаешь? Я людей везу, осторожно". После чего водитель черного автомобиля вышел и страшными матами начал обзывать водителя, утверждая, что это он не знает правила".

По словам очевидца, водитель маршрутки вежливо объяснил, что он спешит, так как у него рейс. После чего водитель черного автомобиля начал лезть к мужчине с кулаками, а позже взял биту и начал бить лобовые стекла маршрутки.

"Стекло разлетелось на мелкие кусочки и все в лицо водителю маршрутки (возможно еще и на пассажиров, которые стояли спереди) Дети, которые ехали в школу, садик, услышав как разбивается стекло и все кричат, начали плакать... Урод АМ 1708, сел в машину и уехал", - утверждает девушка.

Скриншот поста: (facebook.com/podslushano.berdichev)

Напомним, что в Николаеве в троллейбусе произошла массовая драка. Как следует из закадровых комментариев, в драке участвовали женщина, которая и снимала инцидент на видео, ее дочь и еще минимум двое мужчин "за 50".

Мы писали, что в феврале в Киеве в Соломенском районе Киева у переполненного троллейбуса лопнуло стекло входной двери из-за, по утверждению "Киевпастранса", шуб пассажиров.

Также мы писали о том, что в Чернигове контролеры троллейбуса сняли кино о пассажирах, которые ездят в транспорте без билета. В основу видео положены реальные события, снятые в салонах электро-транспорта. Снимали контролеры с помощью нагрудных видеокамер.

Видео: РБК-Украина