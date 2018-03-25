У Бердянську жінка народила, а потім закопала немовля

У жінки вже є троє малолітніх дітей

У Бердянську Запорізької області жінка народила дитину, а потім закопала її в городі. Про це повідомляє місцевий сайт pro.berdyansk.biz з посиланням на голову Бердянської районної державної адміністрації Романа Молодецького.

"Тільки що надійшла інформація, що мешканка Бердянського району у четвер народила четверту дитину. Народила вдома. Живу закопала в городі", - йдеться в повідомленні.

Молода жінка, мешканка Бердянська, народила дитину вдома, а потім закопала її на своєму городі. У п'ятницю, 23 березня, жінка відчула себе зле та звернулася в місцеву амбулаторію за медичною допомогою. Медики відразу ж визначили, що жінка нещодавно народила.

Як повідомив голова Бердянської райдержадміністрації Роман Молодецький, у цієї жінки, 1991 року народження, вже є троє малолітніх дітей. Самий старший син навчається в першому класі. Скарг на те, що ця родина не благополучна – не надходило. На обліку в соціальних служб сім'я не зазначена.

Сама жінка не заперечує свою провину. Після того, як вона розповіла всі подробиці того, що сталося, її відпустили додому. Дитину знайшли закопаною там, де вона вказала.

"Проведеними слідчими заходами, дитина був виявлена закопаною в городі. Зараз тіло відправлено на експертизу", - додав Молодецький.

Спочатку правоохоронні органи розглядали версію про те, що жінка закопала немовля ще живим, але експертиза підтвердила, що дитину закопали вже мертвою. Жінка стверджувала і раніше, що плід загинув ще до народження.

Всі обставини і подробиці події зараз з'ясовуються.

Нагадаємо, на Закарпатті у матері-алкоголічки від голоду померла трирічна дитина.

Дитину виховувала 26-річна місцева жителька, яка пиячила на дитячі гроші, а потім взагалі кинула малюків на кілька днів. 5-річна донька ходила по сусідах просила їжу, а ось маленький Максим був удома один, спочатку плакав і кликав маму, а потім замовк і помер.