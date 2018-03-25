В Бердянске женщина родила, а потом закопала младенца

У женщины уже есть трое малолетних детей

В Бердянске Запорожской области женщина родила ребенка, а потом закопала его в огороде. Об этом сообщает местный сайт pro.berdyansk.biz со ссылкой на председателя Бердянской районной государственной администрации Романа Молодецкого.

"По только что поступившей информации, жительница Бердянского района в четверг родила четвертого ребенка. Родила дома. Живого закопала в огороде", - говорится в сообщении.

Молодая женщина, жительница Бердянска, родила ребенка дома, а потом закопала его в своем огороде. В пятницу, 23 марта, женщина почувствовала себя плохо и обратилась в местную амбулаторию за медицинской помощью. Медики сразу определили, что женщина недавно родила.

Как сообщил председатель Бердянской райгосадминистрации Роман Молодецкий, у этой женщины, 1991 года рождения, уже есть трое малолетних детей. Самый старший ребенок учится в первом классе. Жалоб на то, что эта семья не благополучная – не поступало. На учете у социальных служб семья не стоит.

Сама женщина не отрицает свою вину. После того, как она рассказала все подробности случившегося, ее отпустили домой. Ребенка обнаружили закопанным там, где она указала.

"Проведенными следственными мероприятиями, ребенок был обнаружен закопанным в огороде. Сейчас тело отправлено на экспертизу", - добавил Молодецкий.

Изначально правоохранительные органы рассматривали версию о том, что женщина закопала младенца еще живым, но экспертиза подтвердила, что ребенка закопали уже мертвым. Женщина утверждала и ранее, что плод погиб еще до рождения.

Все обстоятельства и подробности происшествия сейчас выясняются.

Напомним, на Закарпатье у матери-алкоголички от голода умер трехлетний ребенок.

Ребенка воспитывала 26-летняя местная жительница, которая пьянствовала на детские деньги, а потом вообще бросила малышей на несколько дней. 5-летняя дочь ходила по соседям просила еду, а вот маленький Максим был дома один, сначала плакал и звал маму, а потом умолк и умер.