Безкоштовні ліки від діабету доступні українцям: список і як отримати

Так, в програму реімбурсації "Доступні ліки" входять 5 торгових назв препаратів для лікування нецукрового діабету.

Міжнародна непатентована назва (МНН) лікарського засобу – Десмопресин у вигляді таблеток і спрею.

Як отримати безкоштовні ліки

Щоб отримувати безкоштовні ліки проти нецукрового діабету слід звернутися до ендокринолога. Лікар створить індивідуальний план лікування і випише перший рецепт ліків.

Нагадаємо, що під час війни в Україні діють як електронні, так і паперові рецепти.

Потім з рецептами пацієнт може звернутися до сімейного лікаря. Якщо зв'язок з власним лікарем втрачена, то за рецептом можна звертатися до будь-якого сімейного лікаря.

Найближчий медзаклад, куди можна звернутися, підкажуть оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Повний перелік ліків проти нецукрового діабету, які підлягають реімбурсації можна подивитися тут.

Нагадаємо, що нецукровий діабет - це захворювання, що характеризується нездатністю нирок реабсорбувати воду і концентрувати сечу, що має в своїй основі дефект секреції або дії вазопресину і виявляється вираженою спрагою і екскрецією великої кількості розведеної сечі.