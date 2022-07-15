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Бесплатные лекарства от диабета доступны украинцам: список и как получить

Фото: Какие лекарства от диабета можно получить бесплатно (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам, у которых диагностирован несахарный диабет, доступны бесплатные лекарства.

Об этом списке сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Так, в программу реимбурсации "Доступное лекарство" входят 5 торговых названий препаратов для лечения несахарного диабета.

Международное непатентованное название (МНН) лекарственного средства – Десмопрессин в виде таблеток и спрея.

Как получить бесплатные лекарства

Чтобы получать бесплатное лекарство от несахарного диабета следует обратиться к эндокринологу. Врач создаст индивидуальный план лечения и выпишет первый рецепт лекарства.

Напомним, что во время войны в Украине действуют как электронные, так и бумажные рецепты.

Потом с рецептами пациент может обратиться к семейному врачу. Если связь с собственным врачом потеряна, то за рецептом можно обращаться к любому семейному врачу.

Ближайшее медучреждение, куда можно обратиться, подскажут операторы контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Полный перечень лекарств от несахарного диабета, которые подлежат реимбурсации можно посмотреть здесь.

Напомним, что несахарный диабет - это заболевание, характеризующееся неспособностью почек реабсорбировать воду и концентрировать мочу, имеющее в своей основе дефект секреции или действия вазопрессина и проявляющееся выраженной жаждой и экскрецией большого количества разведенной мочи.

Читайте также, что в Украине будут выписывать электронные рецепты на антибиотики.

Кстати, медики заявили, что диабет может ускорить появление опасной болезни.

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