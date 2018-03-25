"Безсонні ночі": як волонтери допомагають АТОшникам, які втратили кінцівки на війні

Волонтер Антоніна Кумка вирішила організувати протезування в Україні, а не закордоном

У мережі розповіли, як волонтери, в тому числі і за кордоном, допомагають протезувати українців, які втратили кінцівки на війні. Про це написала екс-керівник IT-проектів Одеської ОДА, співзасновник благодійної організації Razom for Ukraine Любов Шипович на своїй сторінці в Facebook.

Волонтер зазначила, що внаслідок військових дій багато українців втратили кінцівки. Любов звернула увагу, що, якщо в західному світі це давно не вирок (завдяки сучасним протезів активність життя анітрохи не зменшуються), то в Україні ще недавно протезування могли собі дозволити одиниці.

"Перших потерпілих з революції і військових дій на протезування забирали за кордон. Комусь допомагали міжнародні партнери України. Більшості - українці за кордоном. Але це все було неймовірно дорого, а кількість постраждалих тільки зростало. І тоді за справу взялася Antonina Kumka", - каже Любов Шипович.

Фото: Антоніна Кумка з друзями (facebook.com/lyuba.shypovych)

Антоніна, яка проживала в Канаді, вирішила організувати протезування в Україні.

Фото: Протези (facebook.com prostheticsukraine)

"Разом з друзями з "Canada - Ukraine International Assistance Fund - CUIA Fund" розпочали проект по протезуванню в Україні. Привозили іноземних спеціалістів в Україну вчити протезистів. Закуповували матеріал для протезування. А головне - вимагали змін в законодавство, щоб замість витрат державних коштів на протезування окремих людей за кордоном забезпечити протезування всім в Україні, ввели в законодавчу базу поняття біонічних протезів", - розповіла Шипович.

Скріншот поста (facebook.com/lyuba.shypovych)

Повідомляється, що за 3 роки роботи фонду 40 фахівців-протезистів пройшли повний курс навчання, понад 500 відвідали одноденні семінари, вперше в Україні почали виготовлення біонічних і спортивних протезів.

"Але необхідно пам'ятати, що за кожною перемогою безсонні ночі конкретних людей. Завдяки ініціативі тендітної дівчини Антоніни Кумки в Україні працюють за світовими стандартами протезні підприємства, українські солдати мають можливість продовжувати активне життя з біонічної руками, брати участь у спортивних змаганнях, а держава не витрачає сотні мільйонів доларів на оплату протезування за кордоном", - зазначила співзасновник благодійної організації Razom for Ukraine

Скріншот поста (facebook.com/lyuba.shypovych)

Нагадаємо, що волонтер розповіла про проблему туберкульозу в Україні.