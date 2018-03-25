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"Бессонные ночи": как волонтеры помогают АТОшникам, потерявшим конечности на войне

STYLERLIFE        25.03.2018 - 10:27
Фото: Ветераны АТО (facebook.com-vinnitsa.info)
Фото: Ветераны АТО (facebook.com-vinnitsa.info)

Волонтер Антонина Кумка решила организовать протезирование в Украине, а не за границей

В сети рассказали, как волонтеры, в том числе и за границей, помогают протезировать украинцев, потерявших конечности на войне. Об этом написала экс-руководитель IT-проектов Одесской ОГА, сооснователь благотворительной организации Razom for Ukraine Любовь Шипович на своей странице в Facebook.

Волонтер отметила, что вследствии военных действий много украинцев потеряли конечности. Любовь обратила внимание, что, если в западном мире это давно не приговор (благодаря современным протезам активность жизни нисколько не уменьшаются), то в Украине еще недавно качественное протезирование могли себе позволить единицы.

"Первых пострадавших с революции и военных действий на протезирование забирали за границу. Кому-то помогали международные партнеры Украины. Большинству - украинцы за рубежом. Но это все было невероятно дорого, а количество пострадавших только росло. И тогда за дело взялась Antonina Kumka", - говорит Любовь Шипович.

Фото: Антонина Кумка с друзьями (facebook.com/lyuba.shypovych)

Антонина, которая проживала в Канаде, решила организовать протезирование в Украине.

Фото: Протезы (facebook.com prostheticsukraine)

"Вместе с друзьями из "Canada - Ukraine International Assistance Fund - CUIA Fund" начали проект по протезированию в Украине. Привозили иностранных специалистов в Украину учить протезистов. Закупали материал для протезирования. А главное - требовали изменений в законодательство, чтобы вместо расходов государственных средств на протезирование отдельных людей за рубежом обеспечить протезирование всем в Украине, ввели в законодательную базу понятие бионических протезов", - рассказала Шипович.

Скриншот поста (facebook.com/lyuba.shypovych)

Сообщается, что за 3 года работы фонда 40 специалистов-протезистов прошли полный курс обучения, более 500 посетили однодневные семинары, впервые в Украине начали изготовление бионических и спортивных протезов.

"Но необходимо помнить, что за каждой победой бессонные ночи конкретных людей. Благодаря инициативе хрупкой девушки Антонины Кумки в Украине работают по мировым стандартам протезные предприятия, украинские солдаты имеют возможность продолжать активную жизнь с бионической руками, участвовать в спортивных соревнованиях, а государство не тратит сотни миллионов долларов на оплату протезирования за границей", - отметила сооснователь благотворительной организации Razom for Ukraine.

Скриншот поста (facebook.com/lyuba.shypovych)

Напомним, что волонтер рассказала о проблеме туберкулеза в Украине.

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Теги: волонтеры, протезы, АТО, ветераны АТО
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