"Это может случиться с каждым": волонтер о проблеме туберкулеза в Украине

"Мы не готовы протянуть руку человеку, у которого обнаружили туберкулез"

Известный волонтер Леся Литвинова написала о том, почему в Украине так остро стоит проблема с туберкулезом и почему люди его боятся. Откровенный текст и рекомендации опубликовал сайт "Слово и Дело".

Литвинова пишет, что основная причина страха – это страх перед обществом, так как большинство людей не готовы спокойно относится к тяжелым диагнозам и готовы повесить на больного человека ярлык.

"Именно страх пред обществом – основная проблема совершенно благополучных людей, узнавших о статусе "туберкулез", вошедшем в их жизнь. Наше общество, склонное к стигматизации, не готово принимать такие новости, не поставив на лбу у человека печать "осторожно! заразно", - говорит Литвинова.

Она считает, что стигматизация – это основная причина, из-за которой многие считают себя неблагонадежными.

"Кстати, именно стигматизация – основная причина того, что чаще всего спокойно свой статус озвучивают как раз "неблагополучные" люди и, как ни странно, переселенцы. Последние, скорее всего, потому что и так носят на себе печать "неблагонадежных". Печатью больше, печатью меньше – уже не суть важно", - пишет волонтер.

Литвинова отмечает, что туберкулез – это в первую очередь, медицинская проблема, которая требует длительного и дорогостоящего лечения. Но также это проблема социальная.

"Туберкулез, без сомнения, проблема медицинская. Как и любая болезнь, он требует лечения. Длительного, дорогостоящего и в отдельных случаях бесполезного. Но это и социальная проблема. Причем не в меньшей степени. Тут огромный комплекс всего – от страха заразиться до полной дремучести нас с вами", - пишет она.

Волонтер утверждает, что наше общество не готово протянуть руку тому, у кого обнаружили такой страшный диагноз и рассказывает, чем обычный детский сад отличается от детского сада для детей с туберкулезом.

"Мы не готовы протянуть руку человеку, у которого обнаружили туберкулез. Мы не захотим работать с ним в одном пространстве и уж тем более не захотим отдать ребенка в садик, в котором учатся детки со статусом "туберкулез". Недалеко от моего дома есть "туберкулезный садик" – в нем несколько групп для деток с закрытой формой туберкулеза. Знаете, чем он отличается от остальных? Тем, что там намного комфортнее, на порядок лучше питание, значительно лучше финансирование. И еще тем, что там всегда есть свободные места", - пишет Литвинова.

Она говорит, что это странно, так как многие знают о симптомах туберкулеза и о том, что он заразен только в открытой форме. И для качественного оповещения населения во всех поликлиниках, больницах и аптеках висят информационные плакаты.

"При этом мы хорошо знаем симптомы туберкулеза. Во всяком случае, информационные листки и плакаты висят в каждой поликлинике и в каждой аптеке", - пишет волонтер.

Литвинова утверждает, что к сожалению, это не помогает ни врачам, ни пациентам, так как часто начало болезни забивают неправильным лечением.

"И чем это нам помогает? Да ничем. Мы бодро диктуем аптекарю весь список симптомов и спрашиваем, что бы она посоветовала. Она не менее бодро советует вот это – от температуры, вот это – от кашля и витаминчики от общей слабости и усталости. И все. Симптомы приглушили и счастливы. Это же не может приключиться с нами, благополучными и социально активными", - пишет волонтер.

Она считает, что такая проблема может приключиться с каждым и нет никакой гарантии, что при полностью здоровом окружении, человек не заразиться туберкулезом.

"Может. Это может случиться с каждым. Потому что шанс встретить больного с открытой формой есть всегда. В одной из больниц, в отдельной палате лежит шестинедельный грудничок. Мультирезистентная форма. И совершенно чистая семья. Благополучные родители пытаются выбраться из состояния шока. Откуда? Никто не знает. Можно только предположить. Единственный контакт с посторонними был на крестинах. Все ближайшее окружение проверили – все здоровы, кроме малыша. Ему просто не повезло", - пишет Литвинова.

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