"Бігти всупереч пораненням і ампутації ніг": ветерани АТО змагаються за участь у Invictus Games

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Умовою для участі в Invictus Games є наявність поранень, отриманих під час бойових діях на Сході України

20 липня проходив відбір серед українських ветеранів АТО на один із всесвітньо відомих марафонів довжиною в 42 кілометри. Так, серед понад 80 претендентів виберуть 10 учасників військового конфлікту на Сході України, який візьме участь у марафоні морської піхоти у Вашингтоні, США, в кінці жовтня. Про це повідомляє "5 канал".

Для того, щоб кожен з бійців, поранених на полі бою міг випробувати свої сили, були передбачені дві дистанції для забігу. На 10-кілометровий відбірковий марафон подали заявку більше 50 осіб, в той час як на 42-кілометрову пробіжку подали лише 35 воїнів, які отримали поранення в АТО.

"Нам дали дозвіл привезти 10 осіб. 35 осіб подали заявки на дистанцію в 42 кілометри, більше 50 - на 10 кілометрів", —розповідає Уповноважений Президента з питань реабілітації ветеранів АТО Вадим Свириденко.

Головною вимогою до "нескоренних" є участь у бойових діях на сході України і наявність поранень. Імена тих, хто буде представляти Україну на 43-му марафоні морської піхоти, обіцяють оголосити найближчим часом. Українські військові в ньому будуть брати участь в третій раз. Захід традиційно відбудеться у Вашингтоні в кінці жовтня.

Серед учасників відбору як початківці, так і вже відомі спортсмени-ветерани. Поранений "азовець" Петро Мамонтов вже був у збірній України на Invictus Games. Крім того, на пробному марафоні була присутня також єдина жінка — медик батальйону "Донбас".

Відео: Бігти незважаючи на поранення і ампутації: як бійці готуються до Ігор Нескорених - репортаж (YouTube.com/5 канал)

Нагадаємо, що Ольга Горбачова запустила унікальний онлайн-марафон для жінок.

Відео: (video.rbc.ua)