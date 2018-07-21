"Бежать вопреки ранениям и ампутации ног": ветераны АТО соревнуются за участие в Invictus Games

Иллюстративное фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Условием для участия в Invictus Games является наличие ранений, полученных во время боевых действиях на Востоке Украины

20 июля проходил отбор среди украинских ветеранов АТО на один из всемирно известных марафонов длиною в 42 километра. Так, среди более 80 претендентов выберут 10 участников военного конфликта на Востоке Украины, который примет участие в марафоне морской пехоты в Вашингтоне, США, в конце октября. Об этом сообщает "5 канал".

Для того, чтоб каждый из бойцов, раненных на поле боя мог испытать свои силы, были предусмотрены две дистанции для забега. На 10-километровый отборочный марафон подали заявку более 50 человек, в то время как на 42-километровую пробежку подали только 35 воинов, получивших ранения в АТО.

"Нам дали разрешение привезти 10 человек. 35 человек подали заявки на дистанцию в 42 километра, более 50 - на 10 километров", —рассказывает Уполномоченный Президента по вопросам реабилитации ветеранов АТО Вадим Свириденко.

Главным требованием к "непокоренным" является участие в боевых действиях на востоке Украины и наличие ранений. Имена тех, кто будет представлять Украину на 43-м марафоне морской пехоты, обещают объявить в ближайшее время. Украинские военные в нем будут участвовать в третий раз. Само мероприятие традиционно пройдет в Вашингтоне в конце октября.

Среди участников отбора как начинающие, так и уже известные спортсмены-ветераны. Раненый "азовец" Петр Мамонтов уже был в сборной Украины на Invictus Games. Кроме того, на пробном марафоне присутствовала также единственная женщина — медик батальона "Донбасс".

Видео: Бежать несмотря на ранения и ампутации: как бойцы готовятся к Играм Непокоренных - репортаж (YouTube.com/5 канал)

Напомним, что Ольга Горбачева запустила уникальный онлайн-марафон для женщин.

Видео: (video.rbc.ua)