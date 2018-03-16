"Бив по головах": в Кременчуці хлопець напав на патрульних

Один з хлопців вів себе агресивно

У ніч на 16 березня в Кременчуці побили патрульних. Це сталося на вул. Вадима Пугачова, 49 близько 01.00, повідомляє видання "Телеграф" з посиланням на очевидців інциденту.

За словами мешканця Кременчука, поліцейські підійшли до двом п'яних молодх людей і хотіли притягнути до відповідальності за хуліганство. Однак, один із хлопців почав вести себе агресивно. Коли його намагалися затримати, він став махати руками і завдав тілесні ушкодження двом співробітникам патрульної поліції – бив по головах, одному з копів розбив ніс.

Далі слідчі будуть з'ясовувати всі деталі події вже з дебоширом.

За інформацією правоохоронців, за фактом насильства щодо співробітників поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу: "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Як раніше повідомлялося, в ніч на п'ятницю, 16 березня, на перехресті вулиць Зелена – Студентська у Львові патрульні зупинили автомобіль Land Rover за порушення ПДР.