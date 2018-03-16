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"Бил по головам": в Кременчуге парень напал на патрульных

STYLERLIFE        16.03.2018 - 16:25
Фото: Машина полиции (ef5f_k)
Фото: Машина полиции (ef5f_k)

Один из парней вел себя агрессивно

В ночь на 16 марта в Кременчуге избили патрульных. Это произошло на ул. Вадима Пугачева, 49 около 01.00, сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на очевидца инцидента.

По словам жителя Кременчуга, полицейские подошли к двоим пьяным молодым людям и хотели привлечь к ответственности за хулиганство. Однако, один из парней начал вести себя агрессивно. Когда его пытались задержать, он стал махать руками и нанес телесные повреждения двум сотрудникам патрульной полиции – бил по головам, одному из копов разбил нос. 

Дальше следователи будут выяснять все детали произошедшего уже с дебоширом.

По информации правоохранителей, по факту насилия в отношении сотрудников полиции открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса: "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". 

Как ранее сообщалось,  в ночь на пятницу, 16 марта, на перекрестке улиц Зеленая – Студенческая во Львове патрульные остановили автомобиль Land Rover за нарушение ПДД.

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Теги: патрульные, Кременчуг
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