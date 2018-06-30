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"Бив, знущався і вимагав гроші": сімейні розбірки у Києві закінчилися трагедією (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 16:22
Фото: Поліція (instagram.com/dnepr_police)
Фото: Поліція (instagram.com/dnepr_police)

Правоохоронців набрав сам винуватець

Київський суд виніс рішення чоловікові, який під час чергової сварки з родичем завдав йому смертельне поранення. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Києві.

"Чоловік зайшов у гості до батька, вони посварилися. Родичі вийшли на вулицю, де продовжили з'ясовувати стосунки. В результаті, син вдарив батька по голові. Коли той впав на землю, злочинець завдав йому кілька ударів ножем", - йдеться в повідомленні.

Фото: розборки в Києві закінчилися трагедією (kyiv.npu.gov.ua)

У той же час правоохоронці уточнили, що до них звернувся сам злочинець.

"Через деякий час чоловік зрозумів, що накоїв, і звернувся в поліцію. Під час засідання він пояснив, що з дитинства у нього були неприємні стосунки з батьком. Той нібито його бив, знущався, виганяв з дому і навіть вимагав гроші. Не дивлячись на це, він свою провину і повністю розкаявся", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: розборки в Києві закінчилися трагедією (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, правоохоронці у Житомирі зуміли розшукати стрілка, який днями раніше жорстоко розправився з собакою. Про це повідомив начальник обласного управління Нацполіції В'ячеслав Печененко.

"Поліцією Житомира, в ході перевірки зареєстрованого повідомлення про жорстоке поводження з тваринами, встановлено особу чоловіка, який стріляв 18 червня ввечері в собаку на одній з вулиць обласного центру", - сказав він.

Більш того, за словами Печененка, з ним вже провели бесіду і він визнав свою провину.

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Теги: Київ, полиция, вбивство
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