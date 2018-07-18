"Бионачинка задарма": у мережу потрапили шокуючі фото цукерок з хробаками

Ілюстративне фото (pixabay.com/Eukalyptus)

В одному з магазинів продаються прострочені солодощі

У Тернопільській області в місті Кременець жителі виявили цукерки в одному з супермаркетів, які кишать черви. Про це один з користувачів Костянтин Трофимлюк розповів на своїй сторінці в Facebook.

Він вирішив купити цукерки, але коли розгорнув їх з обгорток, побачив усередині черв'яків.

"Сьогодні куплені в центрі міста цукерки "не першої свіжості", - підписав Костя публікацію.

Фото: цукерки з хробаками з одного з місцевих магазинів (facebook.com/groups/krempost)

Користувачі соцмережі обурилися побаченим, але багато хто, в основному, прийняли цей факт з жартом. Схоже, їх він не здивував.

"Продавці хамовиті! Ціни висять одні, а на касі вибивають інше. Ще й даєш зауваження, виправдовуються, що була ревізія і не встигли поміняти",

"Так це ж бонус - біоначинка даром",

"У нас майже всі трохи дорогі продукти затримуються в магазинах, тому що низька купівельна спроможність населення", - написали в коментарях користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/krempost)

Раніше ми писали про те, що в Подільському районі Києва в одному із супермаркетів продають хліб з цвіллю. Знімок неякісного товару зі столичного супермаркету, був опублікований на Telegram-каналі "Х*евый Киев".

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