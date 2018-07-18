"Бионачинка даром": в сеть попали шокирующие фото конфет с червями

Иллюстративное фото (pixabay.com/Eukalyptus)

В одном из магазинов продаются просроченные сладости

В Тернопольской области в городе Кременец жители обнаружили конфеты в одном из супермаркетов, которые кишат червями. Об этом один из пользователей Константин Трофимлюк рассказал на своей странице в Facebook.

Он решил купить конфеты, но когда развернул их из оберток, увидел внутри червяков.

"Сегодня куплены в центре города конфеты "не первой свежести"", - подписал Костя публикацию.

Фото: конфеты с червями из одного из местных магазинов (facebook.com/groups/krempost)

Пользователи соцсети возмутились увиденным, но многие, в основном, приняли этот факт с шуткой. Похоже, их он не удивил.

"Продавцы хамовитые! Цены висят одни, а на кассе выбивают другое. Еще и даешь замечания, оправдываются, что была ревизия и не успели поменять",

"Так это же бонус - бионачинка даром",

"У нас почти все немного дорогие продукты задерживаются в магазинах, потому что низкая покупательная способность населения", - написали в комментариях пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/krempost)

Ранее мы писали о том, что в Подольском районе Киева в одном из супермаркетов продают хлеб с плесенью. Снимок некачественного товара из столичного супермаркета был опубликован на Telegram-канале "Х*евый Киев".

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