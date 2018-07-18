Вместо соли: в киевском супермаркете удивили качеством продуктов (фото)

Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos

Покупателям продают испорченный хлеб

В Подольском районе Киева в одном из супермаркетов продают хлеб с плесенью. Инцидент произошел на Виноградаре, на проспекте Правды, 66. Снимок некачественного товара из столичного супермаркета был опубликован на Telegram-канале "Х*евый Киев".

"И снова рубрика "что за дерьмо вы нам скармливаете"? В "Сильпо" на пр. Правды, 66, хлебушек ТМ "Премія солодовий", - рассказали в сети.

Стоит отметить, что чек к снимку не прилагается.

Фото: Хлеб (t.me/hueviykiev)

Скриншот (t.me/hueviykiev)

Также сообщается, что в супермаркете "Варус" в Днепровском районе Киева продают уже использованные товары. Так, в магазине в ТЦ "Квадрат NEO" на бульваре Перова обнаружили грязный нож.

"Варус на Перова снова пробивает днище. Продают столовые приборы, которыми уже кто-то ел… За кадр спасибо Тане Ткаченко", - отметили в сети.

Фото: Нож (t.me/hueviykiev)

Скриншот (t.me/hueviykiev)

Ранее сообщалось, что в "Сильпо" на Подоле продают "отборные" ягоды. В центре Киева в одном из супермаркетов Подольского района заметили некачественный товар.

Кстати, в супермаркете Бучи продают мясо с мухами.

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