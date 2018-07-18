Замість солі: в київському супермаркеті здивували якістю продуктів (фото)

Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos

Покупцям продають зіпсований хліб

В Подільському районі Києва в одному із супермаркетів продають хліб з цвіллю. Інцидент стався на Виноградарі, на проспекті Правди, 66. Знімок неякісного товару зі столичного супермаркету був опублікований на Telegram-каналі "Х*евый Киев".

"І знову рубрика "що за лайно ви нам згодовуєте"? У "Сільпо" на пр. Правди, 66, хлібець ТМ "Премія солодовий", - розповіли в мережі.

Варто відзначити, що чек до знімка не додається.

Фото: Хліб (t.me/hueviykiev)

Скріншот (t.me/hueviykiev)

Також повідомляється, що в супермаркеті "Варус" в Дніпровському районі Києва продають вже використані товари. Так, в магазині в ТЦ "Квадрат NEO" на бульварі Перова виявили брудний ніж.

"Варус на Перова знову пробиває днище. Продають столові прибори, якими вже хтось їв... За кадр дякую Тані Ткаченко", - зазначили в мережі.

Фото: Ніж (t.me/hueviykiev)

Скріншот (t.me/hueviykiev)

Раніше повідомлялося, що в "Сільпо" на Подолі продають "добірні" ягоди. У центрі Києва в одному з супермаркетів Подільського району помітили неякісний товар.

До речі, у супермаркеті Бучі продають м'ясо з мухами.

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