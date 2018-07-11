"Видели подобное неоднократно": в супермаркете Бучи продают мясо с мухами (фото)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В лотке с мясом в магазине под Киевом заметили кучу насекомых

В супермаркете города Буча Киевской области продают мясо, на которое постоянно садятся мухи. Об этом в социальных сетях сообщают местные пользователи.

Так, в Facebook-сообществе "Мистоинформ - Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское, Немешаево" Катерина Чекотило опубликовала снимок, сделанный в маркете одной популярной сети.

"Это ужас!" - подписала снимок девушка.

На фото видно, что по курятине, которая лежит в металлических лотках, как ни в чем не бывало ползают мухи.

Мясо в супермаркете Бучи (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

Юзеры, конечно же, возмущены увиденным. Многие пишут, что также неоднократно сталкивались с противными насекомыми в этом же супермаркете.

"Там и выпечка вся в мухах постоянно", - написала Наталья Драч.

"Как раз вчера в сырном отделе обратила внимание на мух на стене. Раньше такого не замечала", - отметила Ирина Костюк.

"Видела подобное неоднократно", - призналась Светлана Литвиненко.

Некоторые жители города говорят, что давно нашли другие места для покупки мясных продуктов. Другие отмечают, что не все магазины сети в таком состоянии. Например, Людмила Беренич отмечает, что в Киеве в этом маркете она ни одной мухи ни в продуктовом зале, ни на продуктах не видела.

"Видимо, это зависит от месторасположения... Администратор плохо, наверное, работает..." - предположила она.

Но есть и те, кто шутит на тему мух в супермаркете.

"Нифига вы в кулинарии не шарите!" - написал Виктор Суворов.

"НяМушка", - пошутила Юлия Коваль.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/mistoinform)

Ранее Styler писал о том, что в одном из киевских супермаркетов горожане заметили некачественный товар - украинцам продают "элитную" черешню с плесенью.

Видео: РБК-Украина