"В мехах": в киевском супермаркете продают "отборные" ягоды (фото)

В центре столицы обнаружили возмутительную находку
В центре Киева в одном из супермаркетов Подольского района заметили некачественный товар. Украинцам в магазине продают "элитную" черешню с плесенью. Об этом рассказали на Telegram-канале "Х**вый Киев".
"Чересчур элитная черешня, в мехах из плесени! "Сильпо" на Подоле", - рассказали в сети.
Фото: Черешня в столичном супермаркете (t.me/hueviykiev)
"За материал спс Королеве Подола", - добавили в публикации.
Скриншот (t.me/hueviykiev)
Ранее сообщалось, что в Карпатах нашли грибы размером с зонт. Гигантские грибы обнаружили в Карпатах.
Кстати, на витрине киевского магазина заметили пушистого дегустатора.
Покупатели увидели на витрине магазина кота, который беззаботно поедал колбасу. Администрация увезла подальше и выбросила животное.
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