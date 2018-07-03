"В мехах": в киевском супермаркете продают "отборные" ягоды (фото)

В центре столицы обнаружили возмутительную находку

В центре Киева в одном из супермаркетов Подольского района заметили некачественный товар. Украинцам в магазине продают "элитную" черешню с плесенью. Об этом рассказали на Telegram-канале "Х**вый Киев".

"Чересчур элитная черешня, в мехах из плесени! "Сильпо" на Подоле", - рассказали в сети.

Фото: Черешня в столичном супермаркете (t.me/hueviykiev)

"За материал спс Королеве Подола", - добавили в публикации.

Скриншот (t.me/hueviykiev)

Ранее сообщалось, что в Карпатах нашли грибы размером с зонт. Гигантские грибы обнаружили в Карпатах.

Кстати, на витрине киевского магазина заметили пушистого дегустатора.

Покупатели увидели на витрине магазина кота, который беззаботно поедал колбасу. Администрация увезла подальше и выбросила животное.

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