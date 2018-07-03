Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"В мехах": в киевском супермаркете продают "отборные" ягоды (фото)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 09:05
Фото: sfs.gov.ua
Фото: sfs.gov.ua

В центре столицы обнаружили возмутительную находку

В центре Киева в одном из супермаркетов Подольского района заметили некачественный товар. Украинцам в магазине продают "элитную" черешню с плесенью. Об этом рассказали на Telegram-канале "Х**вый Киев".

"Чересчур элитная черешня, в мехах из плесени! "Сильпо" на Подоле", - рассказали в сети.

Фото: Черешня в столичном супермаркете (t.me/hueviykiev)

"За материал спс Королеве Подола", - добавили в публикации.

Скриншот (t.me/hueviykiev)

Ранее сообщалось, что в Карпатах нашли грибы размером с зонт. Гигантские грибы обнаружили в Карпатах.

Кстати, на витрине киевского магазина заметили пушистого дегустатора. 

Покупатели увидели на витрине магазина кота, который беззаботно поедал колбасу. Администрация увезла подальше и выбросила животное.

5 полезных свойств черешни, о которых вы не знали (видео: STYLER.rbc.ua)

Сезонные овощи: эксперты рассказали, какие продукты нужно покупать в июле Зато без ГМО: в Сумской области продают булочки с опасной начинкой (фото)
Теги: еда, продукты питания, супермаркет
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
"Болею, болел и буду болеть за сборную России": бывший президент ФФУ разозлил украинцев
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь