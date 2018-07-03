"У хутрі": в київському супермаркеті продають "добірні" ягоди (фото)

У центрі столиці виявили знахідку обурливу

У центрі Києва в одному з супермаркетів Подільського району помітили неякісний товар. Українцям у магазині продають "елітну" черешню з цвіллю. Про це розповіли на Telegram-каналі "Х**вий Київ".

"Занадто елітна черешня, в хутрі з цвілі! "Сільпо" на Подолі", - розповіли в мережі.

Фото: Черешня в столичному супермаркеті (t.me/hueviykiev)

"За матеріал спс Королеві Подолу", - додали в публікації.

Скріншот (t.me/hueviykiev)

Раніше повідомлялося, що у Карпатах знайшли гриби завбільшки з парасольку. Гігантські гриби виявили в Карпатах.

До речі, на вітрині київського магазину помітили пухнастого дегустатора.

Покупці побачили на вітрині магазину кота, який безтурботно їв ковбасу. Адміністрація відвезла подалі і викинула тварину.

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