"Бачили подібне неодноразово": в супермаркеті Бучі продають м'ясо з мухами (фото)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У лотку з м'ясом в магазині під Києвом помітили купу комах

У супермаркеті міста Буча Київської області продають м'ясо, на яке постійно сідають мухи. Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві користувачі.

Так, у Facebook-спільноті "Мистоинформ - Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское, Немешаево" Катерина Чекотило опублікувала знімок, зроблений в маркеті одної популярної мережі.

"Це жах!" - підписала знімок дівчина.

На фото видно, що по курятині, яка лежить в металевих лотках, як ні в чому не бувало повзають мухи.

М'ясо в супермаркеті Бучі (фото: facebook.com/groups/mistoinform)

Юзери, звичайно ж, обурені побаченим. Багато хто пише, що також неодноразово стикалися з противними комахами у цьому ж супермаркеті.

"Там і випічка вся в мухах постійно", - написала Наталія Драч.

"Якраз вчора в сирному відділі звернула увагу на мух на стіні. Раніше такого не помічала", - зазначила Ірина Костюк.

"Бачила подібне неодноразово", - зізналася Світлана Литвиненко.

Деякі жителі міста кажуть, що давно знайшли інші місця для купівлі м'ясних продуктів. Інші відзначають, що не всі магазини мережі в такому стані. Наприклад, Людмила Беренич відзначає, що в Києві в цьому маркеті вона жодної мухи ні в продуктовому залі, ні на продуктах не бачила.

"Мабуть, це залежить від місця розташування... Адміністратор погано, напевно, працює..." - припустила вона.

Але є й ті, хто жартує на тему мух в супермаркеті.

"Ніфіга ви в кулінарії не шарите!" - написав Віктор Суворов.

"НяМушка", - пожартувала Юлія Коваль.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/mistoinform)

Раніше Styler писав про те, що в одному з київських супермаркетів городяни помітили неякісний товар - українцям продають "елітну" черешню з цвіллю.

Відео: РБК-Україна