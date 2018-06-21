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"Бити буду жорстоко": львівського депутата розлютило, що його брендування стерли з лавок

STYLERLIFE        21.06.2018 - 12:28
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Народний обранець пригрозив жителям розправою

Депутат Львівської міськради від ВО "Свобода" Андрій Карбовник пригрозив побити тих, хто стер його брендування з лавок в житловому масиві Сихів. Гнівний пост він залишив на своїй сторінці в Facebook, однак пізніше пост був видалений.

"Сьогодні вночі урбаністи-борці за кращий Сихів спробували покращити наш район. Ні, не подумайте, що вони садили дерева або засипали ями на дорозі. Ці ушльопки, озброївшись шматками і розчинником, намагалися випрати написи на лавках, які я встановив за власні кошти в місцях, де мене просили мешканці", - написав він.

"Сьогодні їм вдалося втекти. Але рано чи пізно вони відітнуть 3,14здюлей. Причому, бити буду жорстоко... Здохніть, падли. Я вас знайду, хіпстерські сцикуни, і кожен з вас отримає по заслузі", - пригрозив депутат.

Скріншот (twitter.com/chesno_movement)

Нагадаємо, що у Львові дівчата влаштували оголену фотосесію навпроти міськради.

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Теги: депутат, Львів
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