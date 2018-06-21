"Бить буду жестоко": львовского депутата разозлило, что его брендирование стерли со скамеек

Народный избранник пригрозил жителям расправой

Депутат Львовского горсовета от ВО "Свобода" Андрей Карбовник пригрозил избить тех, кто стер его брендирование со скамеек в жилом массиве Сыхов. Гневный пост он оставил на своей странице в Facebook, однако позже пост был удален.

"Сегодня ночью урбанисты-борцы за лучший Сыхов попытались улучить наш район. Нет, не подумайте, что они садили деревья или засыпали ямы на дороге. Эти ушлепки, вооружившись тряпками и растворителем, пытались постирать надписи на лавках, которые я установил за собственные средства в местах, где меня просили жители", - написал он.

"Сегодня им удалось сбежать. Но рано или поздно они отхватят 3,14здюлей. Причем, бить буду жестоко… Сдохните, падлы. Я вас найду, хипстерские ссыкуны, и каждый из вам получит по заслуге", - пригрозил депутат.

Скриншот (twitter.com/chesno_movement)

Напомним, что во Львове девушки устроили обнаженную фотосессию напротив горсовета.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну