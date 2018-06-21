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"Бить буду жестоко": львовского депутата разозлило, что его брендирование стерли со скамеек

STYLERLIFE        21.06.2018 - 12:28
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Народный избранник пригрозил жителям расправой

Депутат Львовского горсовета от ВО "Свобода" Андрей Карбовник пригрозил избить тех, кто стер его брендирование со скамеек в жилом массиве Сыхов. Гневный пост он оставил на своей странице в Facebook, однако позже пост был удален.

"Сегодня ночью урбанисты-борцы за лучший Сыхов попытались улучить наш район. Нет, не подумайте, что они садили деревья или засыпали ямы на дороге. Эти ушлепки, вооружившись тряпками и растворителем, пытались постирать надписи на лавках, которые я установил за собственные средства в местах, где меня просили жители", - написал он.

"Сегодня им удалось сбежать. Но рано или поздно они отхватят 3,14здюлей. Причем, бить буду жестоко… Сдохните, падлы. Я вас найду, хипстерские ссыкуны, и каждый из вам получит по заслуге", - пригрозил депутат.

Скриншот (twitter.com/chesno_movement)

Напомним, что во Львове девушки устроили обнаженную фотосессию напротив горсовета.

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Теги: депутат, Львов
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