Во Львове девушки устроили обнаженную фотосессию напротив горсовета

Съемка проходила на балконе ресторана

Во Львове девушки устроили обнаженную фотосессию прямо напротив входа в городской совет. Об этом сообщает "Варта 1" со ссылкой на местного жителя Евгения Кутейникова.

Во Львове на площади Рынок неизвестные девушки устроили обнаженную фотоссесию прямо напротив городской Ратуши. Съемка проходила на балконе одного из самых дорогих ресторанов города.

На балконе присутствовали две полуобнаженные девушки и фотограф, который проводил съемку.

"Съемка проводилась с балкона самой дорогой ресторации Галичины (“Масоны”), которая расположена на площади Рынок, 14 (2 этаж). Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?" – сказано в сообщении Евгения Кутейникова.

Фото: Обнаженная фотосессия ("Варта 1")

Кстати, Сергей и Снежана Бабкины рассказали о реакции на обнаженную фотосессию.

Что вы не знали о самой яркой блондинке из ВИА Гры (video.rbc.ua)