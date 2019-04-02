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Біткоін пробив психологічну позначку: що сталося

STYLERЖиття    02.04.2019 - 11:20
Біткоін пробив психологічну позначку: що сталося
Біткоін різко зріс в ціні (фото: flickr.com/Marco Verch)

Біткоін різко рвонув вгору, пробивши позначку в $4500

Біткоін (Bitcoin), який є найпопулярнішою криптовалютою в світі, другого квітня різко зріс в ціні. Так, за станом на ранок вівторка курс біткоіна тримається вище позначки в $4500.

Судячи за даними торгів порталу Coinmarketcap, за добу криптовалюта подорожчала аж на 12,62 % і вона торгується на позначці $4656.

Тим часом, решта криптовалют торгуються в зеленій зоні. Ціна на Ethereum зросла на 5,77 % і зараз знаходиться на позначці в $150. XRP додав 6,17 % і торгується на рівні $0,33. EOS виріс на 8,39 % - за токен тепер дають $4,55. Litecoin в плюсі на 10,27% і торгується на рівні $67,02.

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Курс криптовалют на 2 квітня 2019 року

Додамо, що капіталізація ринку криптовалют на даний момент складає $159 533 202 698. При цьому, на частку біткоіна припадає понад 50 % всього ринку криптовалют.

Відзначимо, що раніше відомий економіст і розробник Райан Тейлор заявив, що в довгостроковій перспективі біткоін не має жодних шансів на виживання. Це, на думку експерта, це пов'язано з тим, що основна на сьогоднішній день криптовалюта не зможе адаптуватися до світового ринку через кризу керованості.

Також ми писали про те, що у біткоіна з'явився серйозний конкурент. Творець криптовалюти Ethereum порівнює свій винахід з технологічним смартфоном, а біткоін - з калькулятором.

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